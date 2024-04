Presidente do Corinthians atualiza situação da venda dos direitos de transmissão: "Falta pouco"

Augusto Melo, presidente do Corinthians, atualizou a situação da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. O mandatário afirmou que "falta pouco" para chegar a um acordo e que segue conversando com diferentes frentes em busca de um denominador comum.

"Nós somos uma das maiores marcas da América do Sul, uma das maiores do país. Eu, como gestor, tenho que pensar na minha situação financeira e o Corinthians retribui, dá audiência, dá retorno para qualquer investidor, e eu quero ganhar como tal. Precisamos ser valorizados. Estamos conversando com a Globo, Liga, Libra... Falta pouco. O relacionamento é bom, mas tentamos chegar a um denominador. Falta pouco. Acho que até segunda-feira devemos anunciar uma das maiores parcerias do futebol brasileiro", comentou Augusto à TV Bandeirantes.

O Timão se acertou verbalmente com a Libra durante a gestão de Duilio Monteiro Alves, mas não assinou contrato. O principal argumento de Augusto para não fechar com o bloco, no final de fevereiro, foi que o Corinthians queria receber o mesmo que o Flamengo. Além disso, o mandatário queria que os vínculos fossem abertos a todos os clubes, para garantir que não houvesse diferença de valores em relação ao Rubro-Negro.

O Corinthians chegou a abrir conversas com a Liga Forte Futebol (LFF), mas nunca deixou de negociar com a Globo, que fechou com a Libra para transmitir os jogos do Brasileirão de 2025 a 2029.

A receita dos direitos de transmissão é uma fatia importante de arrecadação para o Corinthians, que tem a segunda maior torcida do país, atrás apenas do Flamengo.