Ponte Preta anuncia lateral esquerdo que disputou o Paulistão 2024

Nesta quinta-feira, a Ponte Preta anunciou a contratação do lateral esquerdo Zé Mário, de 32 anos, para a sequência da temporada. O atleta chega ao clube de Campinas após disputar o Campeonato Paulista de 2024 pela Inter de Limeira.

No currículo, o jogador soma passagens por Internacional, Caxias, Náutico, Sport, ABC, Ceará, Ferroviária, Maringá-PR, Sergipe-SE, Novo Hamburgo-RS, Ypiranga-RS, Sampaio Corrêa, Figueirense e Botafogo-PB.

Para a sequência da temporada, a Ponte Preta também anunciou os zagueiros Sérgio Raphael e Joílson, os volantes Dudu Vieira e Lucas Buchecha, o atacante Everton Brito e o centroavante Venícius.

O próximo confronto da Macaca será pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Coritiba, no Moisés Lucarelli, entre os dias 19 e 21 de abril. O horário do jogo ainda não foi definido.