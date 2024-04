Pedro Caixinha e Eduardo Sasha lamentam derrota do Bragantino na Argentina

O Bragantino sofreu uma dura derrota para o Racing por 3 a 0, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois do jogo desta quarta-feira, o técnico Pedro Caixinha lamentou o resultado e criticou a postura do time no começo da partida.

"Faltou. Eu estava falando que hoje nós não fomos aquela equipe que representa uma marca mundialmente conhecida que é uma bebida energética, nós não tivemos essa energia desde o início. Não ter essa energia de fato nos custou caro, porque essa é nossa identidade. Não estamos brincando, estamos falando sério, essa é a nossa identidade. O adversário também, a esse nível, nos superou", disse o treinador.

O Racing abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. O atacante Eduardo Sasha destacou como o gol sofrido cedo atrapalhou o desempenho do Bragantino.

"A gente se preparou bem para esse jogo. Infelizmente não entramos da forma que gostaríamos e no detalhe ali, praticamente nos primeiros minutos, já acabamos levando o gol e isso acaba afetando a nossa estratégia, ainda mais com uma equipe de qualidade", disse.

O atacante ainda analisou a partida e chamou a responsabilidade pelo resultado negativo.

"Demos muitos espaços para eles criarem, tiveram muitas triangulações pelo lado, criaram muitas jogadas e contra uma equipe de muita qualidade que o Racing tem hoje, a gente acabou falhando nas nossas tentativas, nas nossas criações, nas nossas atitudes. Então sim, temos muitas responsabilidades em cima desse resultado, não era o que a gente gostaria, então é pegar esse jogo como exemplo e rever as nossas atitudes, nossas questões", comentou o jogador.

Fim de jogo. Racing 3×0 Red Bull Bragantino. A próxima partida é contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. ?: Ari Ferreira#RedBullBragantino pic.twitter.com/OMUVdjZxrf ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) April 11, 2024

Pedro Caixinha falou sobre os próximos passos do Bragantino e apontou o que sua equipe precisa fazer para se recuperar.

"Reencontrar o nosso caminho, confiar muito naquilo que sabemos fazer e que sabemos fazer muito bem. Para ter uma ideia, em termos comportamentais, no Brasileirão do ano passado, e é por isso que estamos aqui, nós fomos a equipe que recuperou mais bolas no campo de ataque, você hoje não viu isso aqui de maneira nenhuma, e nós também fomos a equipe que mais criou situações de finalização e você hoje também não viu isso aqui. Então é só recuperarmos essa nossa identidade, temos muito claro que isso foi um banho de humildade para nós, de vez em quando também é muito importante. Não é só de sucessos e vitórias que uma vida vai se construindo com êxito, como bem sucedida. Então nesse sentido é recuperar a nossa identidade, limpar esse jogo, mas o ter sempre presente em termos de construir uma aprendizagem e obviamente já no sábado, no Maracanã, dar uma resposta", contou o português.

O Bragantino volta a campo neste sábado pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Fluminense, às 21 horas (de Brasília). Pela competição continental, o clube paulista encara o Sportivo Luqueno, do Paraguai, no dia 24 de abril.