Palmeiras x Liverpool-URU: horário e onde assistir ao vivo a Libertadores

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e Liverpool-URU se enfrentam hoje pela Copa Libertadores, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Abel Ferreira deve ter desfalques na Libertadores mais uma vez. O meio-campista Zé Rafael perdeu dois treinos por conta de forte dores nas costas e é baixa certa. Outros atletas apresentaram um desgaste físico muito alto após a conquista do Paulistão.

As duas equipes empataram na estreia da Libertadores. O Palmeiras empatou contra o San Lorenzo em 1 a 1, no El Nuevo Gasómetro, poupando titulares, e o Liverpool-URU também empatou em 1 a 1 contra o Independiente del Valle-EQU, jogando em casa.

Independiente del Valle e San Lorenzo, as outras equipes que compõe o Grupo F, se enfrentaram ontem e o time...

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Luis Guilherme, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Liverpool-URU: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Martin Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo. Técnico: Emiliano Alfaro.

Palmeiras x Liverpool-URU -- 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data: 11 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Star+ (streaming)

