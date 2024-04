Palmeiras enfrenta time uruguaio na Libertadores depois de sete anos; relembre duelos

Nesta quinta-feira (11), o Palmeiras enfrenta o Liverpool-URU, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão volta a enfrentar um time uruguaio em um torneio continental depois de sete anos.

Esta será a 50ª partida do Palmeiras contra um adversário do Uruguai em toda a história da competição, contando nove adversários diferentes, além da própria seleção nacional. O Liverpool-URU será o 10° time uruguaio diferente nessa lista. Ao todo, são 20 vitórias palmeirenses, 16 empates e 13 derrotas.

A última vez que o Palmeiras enfrentou um time uruguaio na Libertadores foi em 2017. Na ocasião, o Verdão venceu o Peñarol, por 3 a 2, no Estádio Campeón del Siglo, pela quarta rodada da fase de grupos da competição. Willian Bigode (duas vezes) e Yerry Mina marcaram os gols do triunfo de virada do Alviverde.

Esse duelo ficou marcado por uma confusão entre jogadores de Palmeiras e Peñarol após o apito final, principalmente por um soco de Felipe Melo na cara de um atleta uruguaio. Depois disso, a briga chegou às arquibancadas, quando torcedores do Peñarol tentaram invadir o setor visitante, mas acabaram contidos por membros da torcida organizada do Palmeiras.

Esse foi o último duelo da sequência de três vitórias sobre times uruguaios. Antes, no mesmo ano, o Verdão venceu o Peñarol por 3 a 2, também de virada, no Allianz Parque. Já em 2016, o Alviverde venceu o River Plate-URU, por 4 a 0, também diante de sua torcida.

