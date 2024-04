Palmeiras vira sobre o Liverpool-URU com gol de Estêvão e lidera grupo na Copa Libertadores

Depois de faturar o tricampeonato paulista, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória nesta edição da Libertadores ao vencer o Liverpool-URU, por 3 a 1, de virada. Rosso abriu o placar para os visitantes, enquanto Aníbal Moreno, Flaco López e Estêvão anotaram os gols palmeirenses, no Allianz Parque, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Com este resultado, o Palmeiras assume a liderança do Grupo F, com quatro pontos, à frente de Independiente del Valle, com a mesma pontuação, e de Liverpool e San Lorenzo, ambos com um, ocupando a terceira e quarta colocações, respectivamente.

O próximo compromisso do Verdão pela Libertadores é no dia 24 de abril, quando enfrenta o Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada. Enquanto o Liverpool-URU duela com o San Lorenzo, no dia 23, no Uruguai.

Antes de disputar mais uma rodada do torneio continental, a equipe de Abel Ferreira estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, diante do Vitória, no Barradão, em Salvador, às 18h30. Já o Liverpool-URU duela com o Montevideo Wanderers, na segunda-feira, pelo Campeonato Uruguaio.

1° tempo

Com três minutos, na primeira finalização do jogo, o Liverpool-URU abriu o placar. Luciano Rodriguez cobrou falta direto e Weverton espalmou para frente. Jean Rosso, no rebote, estufou as redes. O bandeirinha marcou impedimento em campo, e após pouco mais de cinco minutos de análise do VAR, o árbitro validou o gol. Aos 16, o Palmeiras deu uma resposta. Em cobrança de falta, Veiga tocou para Ríos, que soltou uma pancada, mas viu Lentinelly salvar.

Aos 17, Flaco López aproveitou cruzamento de Aníbal Moreno e cabeceou com perigo para mais uma defesa do goleiro adversário. Em seguida, Estêvão fez boa jogada pela direita, se livrou da marcação e tocou atrás para Raphael Veiga, que mandou por cima do gol do Liverpool. O Palmeiras até buscou o ataque, mas encontrou dificuldades para levar mais perigo ao gol do Liverpool. Por volta dos 35 minutos, o adversário arrancou em contra-ataque depois de o Verdão desperdiçar uma chance e levou perigo ao gol de Weverton em tentativa de Diego García.

Após o susto, a equipe da casa deixou tudo igual nos acréscimos. Aníbal Moreno aproveitou a bola na área depois de cobrança de escanteio de Veiga e cabeceou certeiro para empatar aos 50 minutos. Pouco antes de o árbitro apitar o fim do primeiro tempo, o Verdão quase conseguiu a virada. Luís Guilherme avançou bem pela esquerda e tocou na área para Flaco. O argentino ajeitou a bola, mas finalizou em cima do goleiro. A bola seguiu viva da área e o camisa 42 arriscou mais uma vez, mas viu Ignacio Rodríguez tirar em cima da linha.

2° tempo

O Palmeiras levou perigo aos sete minutos do segundo tempo. Veiga cobrou falta direto e Lentinelly defendeu. Em seguida, após boa tabela entre Ríos e Estêvão, Rony ficou com a bola na área, mas não conseguiu finalizar. O Alviverde, então, conseguiu a virada aos 12 minutos. Veiga levantou a bola na área e Flaco empurrou para o fundo do gol. Na sequência, o time de Abel Ferreira levou perigo em um chute cruzado de Ríos. O goleiro, porém, defendeu.

Lentinelly voltou a salvar sua equipe depois de chegara de Estêvão pela direita. O garoto de 16 anos arriscou de dentro da área e viu o arqueiro fazer a defesa. Em seguida, o camisa 41 recebeu bom lançamento de Veiga, dentro da área, e finalizou com perigo mais uma vez. Depois de tanto insistir, Estêvão finalmente deixou o dele aos 20 minutos. Ele aproveitou o cruzamento de Veiga e balançou a rede.

O Verdão chegou ao marcar o quarto gol, com Gustavo Gómez, após cobrança de falta de Veiga, mas o lance foi anulado por impedimento. Já nos minutos finais, Vanderlan cruzou na área, Rony chegou na bola, mas mandou para fora.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 3 X 1 LIVERPOOL-URU

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 11 de abril de 2024 (quinta-feira)



Hora: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Angel Arteaga (VEN)



Assistentes: Antoni García e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Benjamin Saravia (CHI)



Cartões amarelos: Flaco López e Aníbal Moreno (Palmeiras); Miguel Samudio, Diego García, Agustín Cayetano, Matías Ocampo e Ignácio Rodriguez (Liverpool-URU)



Cartão vermelho: nenhum



Público: 28.365 torcedores



Renda: R$ 2.820.210,00

GOLS



PALMEIRAS: Aníbal Moreno (aos 50 minutos do 1°T), Flaco López (aos 12 minutos do 2°T) e Estêvão (aos 20 minutos do 2°T)



LIVERPOOL-URU: Jean Rosso (aos 3 minutos do 1°T)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Richard Ríos e Raphael Veiga; Luis Guilherme (Rony), Estêvão (Mayke) e Flaco López (Endrick)



Técnico: Abel Ferreira

LIVERPOOL-URU: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Matías de los Santos, Jean Rosso e Agustin Cayetano (Francisco Bregante) e Miguel Samudio (Ignacio Rodríguez); Lucas Lemos, Martín Barrios (Diego Rodriguez) e Diego García (Agustín González); Luciano Rodriguez e Matías Ocampo (Franco Nicola).



Técnico: Emiliano Alfaro