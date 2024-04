Palmeiras terá Luis Guilherme e Estêvão titulares para enfrentar o Liverpool-URU; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o primeiro jogo da Libertadores no Allianz Parque, contra o Liverpool-URU. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, para o duelo da segunda rodada da fase de grupos da competição.

Campeão paulista no último fim de semana depois de vencer o Santos por 2 a 0, no mesmo local, o Verdão vai a campo com algumas mudanças.

O técnico Abel Ferreira escalou o seguinte time: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Luis Guilherme, Estêvão e Flaco López.

Para este duelo, o treinador segue sem contar com os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. O lateral Mayke e o atacante Endrick ficam no banco de reservas, enquanto Zé Rafael é baixa por virose. No último treino, o volante foi ausência e permaneceu apenas na parte interna do CT realizando um cronograma individual por desgaste dos últimos jogos.

Do outro lado, o Liverpool-URU, comandado por Emiliano Alfaro tem: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Matías de los Santos, Jean Rosso e Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Lucas Lemos, Martín Barrios e Diego García; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo.

Os uruguaios não poderão contar com Enzo Martínez, que foi expulso no empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle-EQU, na primeira rodada.

Na última semana, o Palmeiras estreou na Libertadores com um empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina. No Grupo F, o Alviverde está na segunda colocação, com um ponto, atrás do Del Valle, que tem quatro, com dois jogos já disputados.