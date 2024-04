Joia de R$ 300 milhões do Palmeiras abdicou de férias por ano de afirmação

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras enfrenta o Liverpool-URU hoje (11), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Abel Ferreira deve poupar alguns atletas na competição após o desgaste na final do Paulistão, e quem pode ter mais minutos em campo é o meia atacante Luis Guilherme, de 18 anos. Ao UOL, a joia alviverde revelou que abdicou das férias para se preparar para 2024 e viver seu melhor momento desde que subiu ao profissional.

O que ele disse

Eu me preparei muito desde que acabou o Brasileirão do ano passado, nem tive férias. Fiquei treinando porque ano passado foi um pouco difícil para mim por conta das lesões, espero que esse ano seja ainda mais feliz, eu possa jogar mais e as lesões não apareçam

Luis Guilherme

Luis Guilherme foi promovido ao elenco profissional do Palmeiras no meio do ano passado, mas ainda não conseguiu mostrar o mesmo futebol que despertou muita expectativa da torcida na base. Ele atuou em 35 partidas desde que subiu e não marcou nenhum gol.

Lesões atrapalharam sequência do atleta em 2023. Em agosto, Luis sofreu um estiramento na coxa direita e desfalcou o Palmeiras por mais de um mês. Ao final da temporada, ele virou desfalque por dores musculares na coxa esquerda.

O jogador ganhou confiança da comissão técnica e foi utilizado no segundo jogo da final contra o Santos. Luis Guilherme deixou boa impressão ao entrar no segundo tempo contra o San Lorenzo no meio da semana passada, e jogou 25 minutos na decisão.

É uma felicidade imensa. Ganhando mais minutos, estar ajudando a equipe de alguma maneira, fiquei feliz. Estava entrando em campo e a torcida já estava me aplaudindo, estava feliz com a minha entrada. É agradecer pelo carinho e agradecer a comissão técnica pela confiança

Luis já chama atenção da Europa

Luis Guilherme, do Palmeiras, comemora a conquista do Campeonato Brasileiro de 2023 Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras recebe consultas constantes de clubes europeus interessados em Luis Guilherme. O atleta é visto com grande potencial dentro do clube, e só seria negociado por valor próximo a multa rescisória: 55 milhões de euros (R$ 300 milhões).

O Monaco e o Liverpool foram dois dos interessados. No entanto, Luis Guilherme garante que ainda não pensa em outro clube a não ser o Palmeiras.

