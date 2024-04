Palmeiras ativa 'time da virada' e vence com gol de joia na Libertadores

O Palmeiras superou um primeiro tempo apático e uma arbitragem confusa para vencer o Liverpool-URU de virada, por 3 a 1, no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O resultado garantiu a primeira colocação do Grupo F.

Rosso marcou para os uruguaios após cobrança de falta, Aníbal Moreno deixou tudo igual, Flaco López virou e Estevão balançou o Allianz Parque. O Palmeiras chegou a 17 jogos de invencibilidade como mandante na Libertadores.

O jovem de 16 anos fez seu primeiro gol pelo profissional do Palmeiras e saiu ovacionado. Foi o primeiro jogo de Estevão como titular desde a chegada ao profissional, e a boa atuação rendeu aplausos e muita cantoria por parte da arquibancada.

A partida contou com uma arbitragem confusa, muita demora do VAR e distribuição de cartões amarelos. A demora nas checagens pelo árbitro de vídeo irritou os presentes no Allianz Parque, assim como jogadores e comissões técnicas. No campo, o árbitro Angel Artega aplicou seis amarelos apenas no primeiro tempo.

O próximo jogo do Palmeiras será no domingo, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira tenta o tricampeonato consecutivo.

Como foi o jogo

Liverpool saiu na frente na bola parada, o VAR esfriou o jogo e a torcida chamou o "time da virada". O time uruguaio saiu na frente logo aos dois minutos, mas o gol só foi validado pelo árbitro de vídeo aos oito. A demora gerou muita confusão entre jogadores, comissões técnicas e arbitragem. Após a confirmação do gol, os palmeirenses subiram o som no Allianz Parque pedindo a primeira vitória na Libertadores 2024.

Palmeiras encontrou espaços pelos lados, mas chegou ao empate com o "salvador" Aníbal Moreno. Luis Guilherme e Estevão foram os principais escapes de um Alviverde com muita dificuldade para construir, errando passes e sofrendo com os contra-ataques uruguaios. Coube ao autor do gol do tricampeonato paulista aproveitar o escanteio cobrado por Veiga e deixar tudo igual.

Flaco López aproveitou passe de garçom Veiga e chegou ao 11º gol na temporada. O Palmeiras voltou para o segundo tempo com Rony no ataque e muita fome de virada. Com muito volume, o time de Abel Ferreira empurrou o Liverpool para o seu campo e viu o camisa 42 virar a partida.

Estevão coroou estreia com gol e muitos aplausos. Entre os melhores do Palmeiras durante todo o jogo, o menino de 16 anos transformou o bom momento do Alviverde em gols. Substituído logo após marcar, ele foi muito aplaudido e ganhou abraços de Mayke e Abel Ferreira.

Gols e lances importantes

0 x 1: Aos dois minutos do primeiro tempo, Rodríguez cobrou falta pela direita, Weverton fez a defesa e Rosso aproveitou o rebote. A arbitragem apontou impedimento, mas após longa checagem do VAR, o gol foi validado.

Pediu pênalti: Flaco López fez bela jogada pela direita, caiu dentro da área e pediu pênalti. O VAR checou, mas mandou seguir.

1 x 1: Aos 50 minutos do primeiro tempo, Veiga comprou escanteio e Aníbal Moreno cabeceou para deixar tudo igual no Allianz Parque.

Foi pênalti? No último lance do primeiro tempo, os jogadores do Palmeiras pediram pênalti em jogada de Flaco López dentro da área e, depois de longa checagem do VAR, o árbitro sacramentou o intervalo.

2 x 1: Aos 12 minutos do segundo tempo, Veiga limpou o lance e lançou para Flaco López, dentro da área, virar para o Alviverde.

3 x 1: Aos 21 minutos do segundo tempo, Veiga cruzou para pela esquerda, Flaco passou pela bola, mas Estevão não desperdiçou.

Não valeu: Aos 28 do segundo tempo, Veiga cobrou mais uma falta na cabeça de Murilo, que tocou de cabeça e Gómez completou. O auxiliar, porém, marcou impedimento do zagueiro paraguaio.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 3 x 1 Liverpool (URU)

Competição: segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Data e hora: 11 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 28.365

Renda: R$ 2.820.210,00

Árbitro: Angel Artega (VEN)

Assistentes: Antoni Garcia (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)

Cartões amarelos: Samudio (Liverpool-URU), Flaco López (Palmeiras); Aníbal Moreno (Palmeiras); Diego Garcia (Liverpool-URU); Cayetano (Liverpool-URU); Ocampo (Liverpool-URU); Iginacio Roríguez (Liverpool-URU)

Gols: Rosso (Liverpool-URU); Aníbal Moreno (Palmeiras), Flaco López (Palmeiras), Estevão (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno (Menino), Ríos e Veiga; Estêvão (Mayke), Luis Guilherme (Rony) e Flaco López (Endrick). Técnico: Abel Ferreira

LIVERPOOL (URU): Sebastián Lentinell; Kevin Amaro, Matías de los Santos, Agustín Cayetano (Bregante), Jean Pierre Rosso Miguel Samudio (Ignacio Rodríguez); Lucas Lemos, Martín Barrios (Diego Rodríguez), Diego García (González); Luciano Rodríguez, Matías Ocampo (Nicola). Técnico: Emiliano Alfaro