Lance difícil? VAR demora seis minutos para validar gol contra Palmeiras

Do UOL, em São Paulo

O jogo entre Palmeiras e Liverpool-URU, válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, começou quente e com uma lambança da arbitragem comandada pelo venezuelano Angel Artega.

O que aconteceu

Aos 2 minutos de partida, Ocampo chutou forte à meta de Weverton em falta cobrada de longa distância.

O goleiro do Palmeiras espalmou para frente, e Rosso aproveitou o rebote para balançar as redes e fazer a festa uruguaia no Allianz Parque.

O lance acabou anulado por Antoni García, que ergueu a bandeira ao considerar impedimento do jogador do Liverpool.

A jogada, então, foi para o VAR, que demorou mais de seis minutos para retificar a decisão da arbitragem e validar o gol, já na casa dos 8 minutos.

O autor do chute que balançou as redes estava, na verdade, bastante atrás da linha defensiva palmeirense. Neste meio tempo, Artega chegou a analisar o momento na cabine e pediu paciência aos atletas.