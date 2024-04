Números colocam James Rodríguez como o melhor do São Paulo em vitória

Após quase deixar o São Paulo no inicio do ano, James Rodríguez aparenta estar ganhando cada vez mais confiança em seu clube. Na partida contra o Cobresal, do Chile, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores, o colombiano foi um dos destaques da equipe de Thiago Carpini.

Segundo o Sofascore, na partida, James distribuiu quatro passes considerados decisivos e criou duas grandes chances de gol. Além disso, ele acertou 85% de seus passes (57/67), 80% das bolas longas (4/5) e 50% dos cruzamentos (5/10). O colombiano teve a maior nota entre os são-paulinos no jogo (8.0).

#Libertadores ? James Rodríguez foi o Destaque Sofascore de São Paulo 2-0 Cobresal! ? 4 passes decisivos (!)

?? 2 grandes chances criadas (!)

? 57/67 passes certos (85%)

?? 4/5 bolas longas certas (80%!)

?? 5/10 cruzamentos certos (50%!)

? 1 desarme

? Nota Sofascore 8.0 pic.twitter.com/WI6dS1CdzP ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 11, 2024

Desde que o São Paulo foi eliminado para o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista, a equipe disputou duas partidas. James Rodríguez, que não vinha sendo escalado como titular no Estadual, parece ter ganhado a vaga e começou jogando nos dois duelos.

Recentemente, James tem sido bastante elogiado por seu treinador e seus companheiros de equipe, como Luciano.

No começo de fevereiro, o meia havia pedido para deixar o São Paulo alegando falta de oportunidades. No entanto, a assinatura da rescisão não foi para frente por conta de divergências financeiras. Com isso, ficou decidido que ele seguiria no clube.

Agora, James Rodríguez e São Paulo passam a focar no Campeonato Brasileiro. O time estreia na edição de 2024 contra o Fortaleza, no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.