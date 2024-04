Notas do Palmeiras: Veiga e Moreno se destacam em virada; veja Footstats

Do UOL, em São Paulo

Os meias Raphael Veiga e Aníbal Moreno receberam as maiores notas na virada do Palmeiras contra o Liverpool-URU, pela Libertadores, de acordo com avaliação da plataforma especializada Footstats. O camisa 23 deu três assistências, enquanto o argentino fez um dos gols da partida.

Notas do Palmeiras