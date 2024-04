NFL: Campeão do Super Bowl causa acidente durante racha e pode ser preso

Rashee Rice, jogador do Kansas City Chiefs, recebeu um mandado de prisão após se envolver em um acidente durante um racha com carros de luxo em Dallas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O acidente ocorreu no dia 31 de março, quando Rice estava em um Lamborghini em alta velocidade disputando com um Chevrolet Corvette, quando colidiu com outro carro na via expressa. Os dois carros de luxo estavam no nome do jogador.

"O Lamborghini bateu no acostamento e bateu na parede central, causando uma colisão em cadeia envolvendo outros quatro veículos", disse a porta-voz da polícia Kristin Lowman à CNN americana.

O jogador saiu do local sem prestar auxílio aos quatro feridos na batida, o que resultou na expedição do mandado de prisão pela polícia de Dallas.

"Assumo total responsabilidade pela minha parte neste assunto e continuarei a cooperar com as autoridades necessárias. Peço sinceras desculpas a todos os afetados pelo acidente de sábado", publicou Rice na última semana.

O jogador de 23 anos foi a 55º escolha da segunda rodada do Draft de 2023 e fez parte do elenco campeão do Super Bowl na sua temporada de estreia na NFL.

O wide receiver participou de sete touchdowns na temporada, sendo o segundo do time com mais recepções, atrás de Travis Kelce.