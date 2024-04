Neto doa tênis para ONG ao vivo e apresenta programa descalço

Neto apresentou parte da edição desta quinta-feira (11) do programa Os Donos da Bola, da TV Band, descalço.

O que aconteceu

O apresentador doou o par de tênis que utilizava no início do programa. Neto concedeu seu par de tênis à ONG Gerando Falcões. A organização enviou representantes ao Os Donos da Bola para falar sobre sua missão e sobre parceria com o Corinthians anunciada na última semana.

Ao informar sobre iniciativa para doação de roupas, Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, brincou que Neto poderia ceder seu "bonito" par de tênis. O apresentador tirou seus Air Jordan na hora e entregou para a ONG, sob a condição de "fazer rifa" para arrecadar fundos ao projeto.

É duro eu dar um Jordan, irmão. Eu estou dando com dor no coração mas ao mesmo tempo estou feliz, por que esse Jordan ninguém tem, é azul Neto

Vou fazer o programa inteiro descalço. A partir de hoje vou fazer descalço quando quiser

A doação do tênis ocorreu durante entrevista com Augusto Melo, presidente do Corinthians. Além da parceria com a Gerando Falcões, o mandatário abordou temas como direitos de transmissão, aumento de preço dos ingressos e acordo com a Caixa.