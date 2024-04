Nestor retorna ao São Paulo após lesão e celebra: 'Foram 158 dias esperando'

O meio-campista Rodrigo Nestor voltou a defender o São Paulo na noite da última quarta-feira. Ele entrou durante o segundo tempo da vitória sobre o Cobresal-CHI, por 2 a 0, pela Libertadores, no Morumbis.

Esta foi a primeira vez que o jogador atuou pela equipe nesta temporada. Ele estava machucado desde o fim de 2023, quando contundiu seu joelho durante um treino.

O jogador de 23 anos, então, precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma desinserção do menisco e uma lesão no ligamento colateral medial. Autor do gol do título da Copa do Brasil, o camisa 11 atuou pela última vez no dia 2 de novembro do ano passado, na vitória sobre o Cruzeiro, no Morumbis.

Nas redes sociais, Nestor comemorou seu retorno aos gramados justamente em jogo pela Libertadores, no Morumbis lotado.

"Libertadores, casa cheia e vitória. Foram 158 dias esperando e trabalhando duro pra voltar a viver momentos assim. A nossa caminhada só tá começando. Vamos, São Paulo", escreveu o jogador.

A equipe agora muda o foco e começa a preparação para o início do Campeonato Brasileiro. O time faz sua estreia na competição já neste sábado, em duelo contra o Fortaleza, no Morumbis, a partir das 21h (de Brasília).