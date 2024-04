'Muito lento': jornal francês critica atuação de Beraldo na Champions

Após a derrota do PSG para o Barcelona, o zagueiro Lucas Beraldo foi criticado pelo principal jornal francês por sua atuação no jogo de ida das quartas de final da Champions League.

O que aconteceu

De volta ao time titular do PSG, Beraldo não conseguiu render bem diante das ações ofensivas do Barcelona. O zagueiro atuou em um esquema com três defensores.

O jornal "L'Équipe", da França, criticou a atuação e citou as principais falhas do brasileiro durante a partida. O Barcelona venceu o PSG por 3 a 2.

Muito lento, apesar da juventude, para administrar a profundidade, Beraldo também falhou em situações em que costuma se sentir confortável, como sair jogando, nunca encontrando um passe nas entrelinhas. trecho do jornal francês

Nas notas do jogo, Beraldo recebeu 2.7 na avaliação do "L'Équipe". O zagueiro não entrava em campo desde sua expulsão contra o Olympique de Marselha no dia 31 de março.