Milan perde em casa para a Roma no primeiro jogo pelas quartas da Liga Europa

Nesta quinta-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, o Milan recebeu a Roma em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga Europa e foi derrotado por 1 a 0. O gol dos visitantes foi marcado por Gianluca Mancini.

Assim, com o resultado negativo, a equipe comandada por Stefano Pioli será obrigada a vencer o duelo de volta por dois gols de diferença para avançar de fase. Em caso de triunfo por apenas um, a decisão irá para a prorrogação e, em caso de nova igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. Pelo lado da Roma, a equipe colocou um pé na semifinal, já que poderá avançar com um simples empate. O vencedor do duelo enfrenta o vencedor do jogo entre Bayer Leverkusen e West Ham.

Por fim, a partida de volta acontece na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma.

Ainda nesta quinta-feira, dessa vez na BayArena, o Bayer Leverkusen recebeu o West Ham, também em jogo válido pela ida das competição e venceu por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Jonas Hofmann e Victor Boniface.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Xabi Alonso, além de ter continuado invicta na temporada, abriu uma boa vantagem, já que poderá perder o jogo de volta por até um gol de diferença para avançar. Por outro lado, o West Ham será obrigado a conquistar um triunfo por três gols de diferença para passar direto. Em caso de triunfo por apenas dois, a decisão irá para a prorrogação e, em caso de nova igualdade no placar agregado, a vaga será decidida nas penalidades. Quem avançar, enfrentará o vencedor da partida entre Milan e Roma.

Por fim, a partida de volta acontece na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.