Michel Araújo diz que nova tática favoreceu 'motor' James no São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Michel Araújo, meio-campista que atuou como ala em São Paulo 2x0 Cobresal, afirmou que o sistema de três zagueiros utilizado pelo técnico Thiago Carpini favoreceu o meia James Rodríguez.

O que ele falou?

Atuação em nova tática. "O sistema não atrapalhou, foi o contrário. Nossos três zagueiros pararam contra-ataques dos caras. A linha de cinco dá amplitude para os caras do meio jogarem mais livres, como Alisson, James e Luciano. Fizemos um bom jogo em linhas gerais."

James flutuando. "Com certeza [o sistema favorece]. O James fica com outra liberdade para cair pela direita, esquerda, meio... nosso motor é ele. A gente conseguiu achar ele no 2° tempo e ele fez a diferença. Foi uma grande partida."

Raio-x da vitória. "Foi uma partida em que a gente foi de 'menos para mais', tivemos várias chances de gol no 1° tempo, mas não conseguimos fazer. Tentamos no 2° tempo e acabamos ganhando o jogo no finalzinho."

Nova função. "Particularmente, eu tenho muita coisa para melhorar, é uma posição que não é a minha oficial, eu sou um jogador que atua mais pelo meio, mas estou aqui para ajudar o São Paulo e estou feliz."