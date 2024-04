Paulistano receberá ídolos em evento do Memorial Tênis Brasileiro; detalhes

Do UOL, em São Paulo

O Paulistano, um dos mais tradicionais clubes de São Paulo, vai receber neste sábado (13), a partir das 9h30 (de Brasília), o 1° evento do Memorial Tênis Brasileiro.

O local será palco, por exemplo, da nomeação da diretoria do conselho consultivo superior e dos coordenadores dos comitês setoriais temáticos do Instituto Memorial Tênis Brasileiro. Outras cerimônias estão programadas.

Alguns ídolos do tênis são esperados no Paulistano, entre eles Thomaz Koch — que é presidente de honra do Memorial —, Carlos Alberto Kirmayr, Luiz Mattar, Patrícia Medrado, Júlio Góes e Paulo Cleto.

O Memorial foi criado em junho do ano passado por Walmor Elias, ex presidente da Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), após 11 anos de estudos.