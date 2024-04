Mbappé sofre duras críticas de campeão mundial francês após derrota do PSG na Champions League

Após derrota do Paris Saint-Germain contra o Barcelona na Champions League nessa última quarta-feira, Killyan Mbappé sofreu fortes críticas por parte de Christophe Dugarry, campeão da mundial pela Seleção Francesa no ano de 1998.

Em entrevista à Rádio RMC Sport, Dugarry repreendeu fortemente a postura do atacante do PSG. "O que ele mostrou é o pior do futebol e o pior de um jogador de alto nível. Você pode errar passes, driblar, ter um dia ruim, mas a atitude daquele garoto foi escandalosa, uma falta de respeito"

O ex-jogador ainda acrescentou que a atuação de Mbappé foi "uma traição para o público que estava lotado, para as pessoas que confiam nele, para quem lhe paga, para quem o aprecia e para as quartas-de-final da Liga dos Campeões". "Você cuspiu na cara da Liga dos Campeões, que aparentemente quer vencer. Você teve a oportunidade de jogar em um estádio tão bonito, contra um time inteiro do Barça e a atitude é uma vergonha absoluta", concluiu Dugarry.

Apesar da crítica feita a Mbappé e do momento instável que se encontra o elenco do PSG, comandado pelo técnico espanhol Luis Enrique, Christophe Dugarry não descarta uma classificação no Camp Nou diante do Barcelona e sua torcida, mas afirma que, independentemente do resultado, nada apagará a postura do craque do time francês no jogo de ida.