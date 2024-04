Lesionado, Varane pode perder reta final de temporada do Manchester United

Nesta quinta-feira, o Manchester United informou que o zagueiro Raphael Varane ficará afastado nas próximas semanas devido a uma lesão muscular sofrida durante a derrota para o Chelsea por 4 a 3, na semana passada, pelo Campeonato Inglês.

A expectativa do clube é que o atleta francês retorne aos gramados em maio, mas, dependendo da data exata, ele poderá perder a reta final da temporada.

? A fitness update on @RaphaelVarane and Jonny Evans.#MUFC ? Manchester United (@ManUtd) April 11, 2024

Além de Varane, o zagueiro Jonny Evans, com um problema muscular de curta duração, também desfalcará os Diabos Vermelhos no próximo jogo, contra o Bournemouth. A partida será realizada neste sábado, às 13h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, pela 33ª rodada da Premier League.

O Manchester United ocupa a sexta posição do Campeonato Inglês, com 49 pontos em 31 jogos. Apesar da distância de 11 pontos para Tottenham e Aston Villa, a equipe comandada por Erik Ten Hag ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões ou na Liga Europa.