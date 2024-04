Léo Ortiz revela que gol sobre Palestino foi treinado pelo Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Léo Ortiz não poderia ter estreado de forma melhor no Flamengo. O zagueiro fez o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Muito feliz por essa estreia. Nem nos melhores sonhos eu projetaria uma estreia assim com gol. Feliz demais pela vitória, por não sofrer gols, o que é primordial para nós lá de trás. Mas é muito mais especial quando sai gol. Feliz por ter tido oportunidade ali no primeiro pau, bola parada, num lance treinado por nós

Léo Ortiz, à Fla TV

Outros tópicos

Avisou a Lorran para esperar: "São situações que avaliamos durante a semana com a comissão. Avaliamos muito os adversários, a bola parada é algo que praticamos próximo ao jogo. Feliz de perceber que eles estavam um pouco frágeis no primeiro pau. Eu até faço um sinal para o Lorran esperar, para que pudéssemos chegar na área. Feliz que ele pôde fazer um bom cruzamento e eu pude antecipar para fazer meu gol na estreia".

Gol no primeiro pau: "É um lugar que gosto de atacar na bola parada. Não é segredo para ninguém, já fazia isso no meu antigo clube. O Lorran percebeu que tinha uma vantagem no primeiro pau, eles [Palestino] não defenderam tão bem ali".

Primeiro gol em estreias: "Foi meu primeiro gol em estreia. Acredito que tenha sido minha principal estreia na carreira. Na minha estreia como profissional do Inter, eu dei uma assistência. Na minha estreia pelo Bragantino, curiosamente, eu salvei uma bola em cima da linha. E dessa vez, na estreia pelo Flamengo, saiu um gol".