Botafogo perde na estreia de Artur Jorge e se complica na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo se complicou na Libertadores. Em sua estreia, o técnico português Artur Jorge apostou numa estratégia ousada, com quatro atacantes na altitude de Quito (EQU), e ela não deu certo. O time jogou mal e foi derrotado pela LDU por 1 a 0, permanecendo com zero pontos no Grupo D. O gol dos equatorianos foi marcado por Alzugaray.

O Alvinegro está na lanterna de sua chave e em situação preocupante. O Junior Barranquilla (COL) soma quatro pontos assim como o Universitario (PER). A LDU tem três.

Os cariocas agora viram a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta o Cruzeiro, neste domingo (14), no Mineirão (MG).

O jogo

O Botafogo ficou sem meio de campo e iniciou o jogo com o sistema defensivo completamente perdido. O gol da LDU logo aos três minutos deixou o Alvinegro ainda mais atordoado e evidenciou que a ousada aposta tática do técnico Artur Jorge não tinha dado certo. Os equatorianos enfileiraram gols perdidos e poderiam ter saído com uma goleada da etapa inicial. Os brasileiros, que batiam cabeça, não viram a cor da bola.

No segundo tempo, Artur Jorge desfez seu esquema com as substituições. Com Tchê Tchê e Óscar Romero em campo, o Botafogo teve um pouco mais de posse de bola, mas seguiu tendo uma atuação ruim. A LDU, por sua vez, diminuiu o ritmo e tratou de controlar mais o resultado diante de um adversário que pouco ameaçava.

Lances e gols

Gol da LDU após lateral - A LDU abriu o placar logo com três minutos do primeiro tempo e depois de uma cobrança de lateral! Arce recebeu o arremesso, fez o pivô e tocou para Alzugaray escorar para o fundo da rede do Botafogo.

LDU ampliou, mas não valeu - Aos 24, os equatorianos chegaram com facilidade na área alvinegra e Estrada chutou cruzado, balançando a rede. O VAR, porém, foi acionado e a arbitragem assinalou impedimento após traçar as linhas.

LDU 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Casa Blanca, em Quito (EQU)

Competição: Copa Libertadores (2ª rodada da fase de grupos)

Data e hora: 11 de abril de 2024, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Martín Soppi (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Villamíl, Facundo Rodríguez, Jhojan Julio (LDU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Alzugaray, aos 3 minutos do primeiro tempo (LDU)

LDU: Alexander Domínguez, Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñonez; Angulo (Villamíl), Piovi, Estrada (Sebastián González), Estupiñan (Jhojan Julio) e Alzugaray (Romero); Alex Arce. Técnico: Josep Alcácer.

Botafogo: Gatito Fernández, Mateo Ponte (Gregore), Alexander Barboza, Lucas Halter e Hugo (Raí); Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Tchê Tchê), Luiz Henrique (Matheus Nascimento), Jeffinho (Óscar Romero), Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.