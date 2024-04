Fuga por estrada e 20 helicópteros: como foi o julgamento do século de O.J.

O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, morreu ontem (10), em Las Vegas, após tratamento contra o câncer de próstata. Ele chegou a ser internado e recebeu cuidados paliativos nos últimos meses.

'Julgamento do século'

Simpson ganhou as manchetes com o que ficou conhecido como 'Julgamento do século', em 1994. Ele foi acusado de matar a facadas sua ex-mulher, Nicole Brown, e o amigo dela, Ron Goldman.

A polícia descobriu os corpos somente porque o cão da vítima parecia estressado. O animal tinha sangue em suas patas e chamou a atenção de alguns vizinhos.

O julgamento de O.J. foi transmitido pela televisão, assistido por milhões de pessoas, bateu recordes de audiência e tornou-se um dos crimes mais famosos da história dos Estados Unidos. Aliás, o caso foi denunciado por muitos como um "circo midiático"

Na época, uma suposta tentativa de fuga de O.J. chegou a ser televisionada para a população. Milhões de americanos assistiram à perseguição nas estradas do sul da Califórnia.

Ele estava viajando a bordo de um Ford Bronco branco dirigido por um amigo e seguido por um comboio da polícia. Cerca de 20 helicópteros filmaram a escapada e todos os principais canais de televisão transmitiram ao vivo.

O.J. em fuga pela estrada Imagem: reprodução/CNN

Ao mesmo tempo, foi conversando por telefone com o chefe da polícia local, negociando a rendição, mas ameaçando se matar. Na oportunidade, O.J. afirmava que fugiu porque pretendia se suicidar no sítio onde Nicole Brown estava enterrada.

Uma mochila contendo o passaporte e dinheiro de Simpson, além de uma pistola, encontrada pela polícia no carro, levou muitos a questionar suas intenções, porém a promotoria nunca as apresentou como prova.

Mais tarde, Simpson escreveu um livro intitulado "Se eu tivesse feito", que fornecia uma descrição hipotética dos assassinatos.

Reviravolta no caso

O.J. acabou inocentado em um julgamento em 1995 após uma reviravolta no julgamento, já que as luvas usadas no crime não couberam em suas mãos —outra cena emblemática do crime.

OJ Simpson com a luva usada no crime Imagem: Reprodução

Foram mais de 370 dias de julgamento, com 133 testemunhas ouvidas. Os autos alcançaram mais de 50 mil páginas, em que a palavra mais citada (sangue) foi pronunciada cerca de 15 mil vezes.

O ex-jogador de futebol americano foi preso em 2007 por roubo à mão armada e sequestro. Ele foi condenado a 33 anos de prisão, cumpriu nove anos e ganhou liberdade condicional por bom comportamento em 2017.

A família Kardashian, aliás, era próxima de O.J. A empresária Kim Kardashian já comentou sobre os momentos tensos que os familiares viveram durante o julgamento.

Em entrevista ao programa "My Next Guest No Need No Introduction", em 2020, Kim disse que a família se dividiu com a mãe, Kris Jenner, acreditando nos familiares das vítimas e o pai, Robert Kardashian, defendendo O.J.

Robert Kardashian e Carl Douglas, advogados de defesa de O.J. Simpson Imagem: Ted Soqui/Sygma via Getty Images

Caso virou série vencedora de Emmy

Até hoje, o caso é polêmico e, em 2016, rendeu uma série de televisão do canal FX chamada de "O Povo contra O.J. Simpson: American Crime Story", que relembra em 10 episódios o crime e o julgamento do ex-jogador. No momento, a série está no catálogo do Star +.

No Emmy de 2016, a atração levou os prêmios de melhor série limitada, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante, melhor atriz e melhor ator. O elenco contava com atores famosos, como David Schwimmer, que faz o papel de Robert George Kardashian, que era um dos melhores amigos de OJ e também fazia parte do grupo de advogados do ex-atleta.

* Com informações de reportagem publicada em 20/05/2017 e 15/12/2021.