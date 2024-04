Independiente Medellín leva susto, mas vence César Vallejo, time de Guerrero, na Sul-Americana

A fase de grupos da Copa Sul-Americana ganhou sequência na madrugada desta quinta-feira. O Independiente Medellín-COL venceu o César Vallejo-PER do atacante Paolo Guerrero, por 4 a 2, no Estádio Atanasio Girardot, pela segunda rodada do Grupo A do torneio. Jhon Vázquez (2x), Brayan León e Mender García marcaram os gols da equipe colombiana, enquanto Mena e Vélez descontaram para os peruanos.

Com o resultado, o Independiente Medellín conquistou seus primeiros três pontos na competição e assumiu a terceira posição do Grupo A. Já a equipe de Paolo Guerrero conheceu sua segunda derrota consecutiva e ainda não somou pontos no torneio, aparecendo na lanterna.

Os dois times, agora, retornam aos gramados por suas respectivas competições nacionais. O Independiente Medellín recebe o Bucaramanga neste domingo, a partir das 18h10 (de Brasília), no Atanasio Girardot, pela 16ª rodada do Campeonato Colombiano - Apertura.

Do outro lado, o César Vallejo encara o Comerciantes Unidos, em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Peruano - Apertura. A bola rola às 15 horas, no Estádio Mansiche.

O jogo

O Medellín inaugurou o marcador do jogo logo aos 11 minutos. Após cruzamento rasteiro para dentro da grande área, Jhon Vázquez tentou chutar, mas pegou mal e finalizou em cima do zagueiro. A bola, porém, sobrou para ele e dessa vez ele não desperdiçou, fazendo 1 a 0 para os donos da casa.

Oito minutos depois, com 19? no relógio, os donos da casa conseguiram um pênalti. Muñiz foi derrubado dentro da área e a arbitragem pegou a penalidade. Na cobrança, Jhon Vázquez bateu bem e ampliou a vantagem da equipe colombiana para 2 a 0.

Mesmo com o Medellín com dois gols à frente, o César Vallejo não desistiu e conseguiu algumas chances para pelo menos diminuir o placar, mas não conseguiu convertê-las ou parou no goleiro rival. Por outro lado, a equipe mandante também seguiu empilhando oportunidades.

Após a volta do intervalo, o Medellín rapidamente ampliou a vantagem para 3 a 0. Após bom lançamento, Brayan León ganhou no corpo do zagueiro do time peruano, invadiu a grande área, driblou o goleiro e colocou no fundo do gol.

Aos 15 minutos, a equipe colombiana ampliou. Plata recebeu pelo lado direito e enfiou lindo passe de três dedos para León, que saiu cara a cara com o goleiro rival e não desperdiçou. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do meia no início da jogada.

Minutos depois, o César Vallejo conseguiu diminuir o marcador. Pierre da Silva fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para dentro da área. Yorleys Mena se jogou na bola e completou para o fundo das redes: 3 a 1.

E aos 28 minutos, o César Vallejo, que já vinha ensaiando uma reação, conseguiu um pênalti. Após cruzamento, Pierre da Silva cabeceou e a bola bateu na mão do defensor do Medellín. Vélez foi para a batida e cobrou no alto para fazer 3 a 2 para os visitantes.

Mas o Medellín não deu sopa para o azar e fez o gol da vitória com García. O camisa 8 tabelou com Perlaza e se infiltrou na grande área, recebendo belo passe do volante. O atacante finalizou no gol e guardou o gol do triunfo colombiano.