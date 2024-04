Gustavo Scarpa revela que ganhou confiança após gol do título contra o Cruzeiro

Na decisão do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, Gustavo Scarpa marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético-MG. No jogo diante do Rosario Central nesta quarta, o meia balançou as redes mais uma vez e falou sobre a recuperação de sua confiança, já que ele não marcava um gol desde que deixou o Palmeiras, no fim de 2022.

"O gol no final de semana me trouxe mais confiança e felicidade. Eu estava sem fazer gol há muito tempo. Saí do Brasil muito bem, conquistando títulos individuais e coletivos. Depois passei um ano com lesões e jogando pouco. Então poder chegar no Atlético-MG, estando ciente do peso da minha chegada e poder marcar um gol na final, de título, foi muito importante para retomar minha confiança", revelou.

Gustavo Scarpa ainda contou que não tem muita preferência de qual posição jogar. Ele se mostrou disposto a ajudar o treinador Gabriel Milito onde quer que seja.

"Acredito que todos jogadores têm duas ou três características principais. Já tive excelentes desempenhos jogando como ala esquerda, acho que depende muito da estratégia da nossa equipe. Às vezes preferimos jogar mais por dentro, às vezes com a bola um pouco mais alçada na área...", disse.

"Como jogadores profissionais precisamos nos adaptar com a posição que nos é imposta pelo treinador. Quando somos escolhidos para jogar em uma posição, é sinal que o treinador e a comissão enxergam que podemos desempenhar um bom papel, então nossa função é dar nosso máximo", completou.

O próximo compromisso do Atlético-MG está marcado para domingo, às 16h (de Brasília). A equipe estreará no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, na Neo Química Arena.