Goiás anuncia a contratação do atacante Régis, ex-Corinthians

Nesta quinta-feira, o Goiás anunciou a contratação do atacante Régis, de 31 anos, para a sequência da temporada. O atleta, que já vestiu a camisa do Corinthians, estava no Guarani, onde disputou 34 partidas na última temporada.

Revelado pelo São Paulo, Régis também já defendeu Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Sport, Coritiba, Chapecoense e América-RN.

Além dele, o Esmeraldino também reforçou o elenco para a sequência da temporada com as contratações do volante Marcão, do zagueiro Lucas Ribeiro e do treinador Márcio Zanardi.

O próximo confronto da equipe será contra o Ceará, na Arena Castelão, pela estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será realizada entre os dias 19 e 21 de abril, ainda sem horário definido.