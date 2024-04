Gatito Fernández lamenta derrota do Botafogo na Libertadores e afirma: "Não conseguimos criar"

O Botafogo perdeu para a LDU-EQU por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Quito. O Alvinegro carioca segue sem somar pontos no Grupo D da Libertadores e se complicou na competição continental.

Após o confronto, o goleiro Gatito Fernández lamentou o revés sofrido no começo da partida. Essa foi a segunda derrota consecutiva da equipe na competição.

"Tentamos a vitória e não conseguimos. Levamos o gol muito cedo. Buscamos o empate, mas não conseguimos. Tivemos mais a bola no segundo tempo e sofremos menos. Só que não conseguimos criar as chances de gol", disse o jogador.

Fim de jogo: LDU 1 x 0 Botafogo ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/j1Tvo9SITB ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2024

A partida marcou a estreia do técnico Artur Jorge no comando da equipe. O Botafogo está na lanterna da chave. Os líderes são Junior-COL e Universitário-PER, com quatro pontos. A LDU, por sua vez, chegou a três.

O Botafogo volta a campo pela Libertadores no dia 24 de abril, contra o Universitário-PER, no Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília). A vitória é fundamental para as pretensões do Glorioso na fase de grupos.