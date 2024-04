Galdames define vaga em torneio continental como meta do Vasco no Brasileiro

O Vasco inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro neste domingo. Os cruzmaltinos recebem o Grêmio, em São Januário.

O volante Galdames afirmou que espera uma classificação vascaína para uma competição internacional para o próximo ano.

"A única coisa que queremos é ser protagonista esse ano. Nos classificarmos, pelo menos, para uma copa internacional. É um dos primeiros objetivos que temos, então vamos tentar de tudo para conquistar esse objetivo e ficar o mais alto possível da tabela", disse ao canal Atenção, Vascaínos!

A equipe carioca entra na Série A pressionado pelas fracas atuações nas semifinais do Campeonato Carioca e segunda fase da Copa do Brasil.

O técnico Ramón Díaz teve tempo para preparar a equipe. No entanto, o comandante perdeu o meia Payet para as primeiras rodadas, por uma lesão no joelho.