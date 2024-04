França prende torcedores por racismo e saudação nazista durante PSG x Barça

Do UOL, em São Paulo

A polícia francesa prendeu dois torcedores catalães por insultos racistas e por defender de crimes de guerra durante a partida entre Paris Saint-Germain e Barcelona, pela Liga dos Campeões.

O que aconteceu

"Foram efetuadas duas detenções: apologia a crimes de guerra e insultos públicos de caráter racista", publicou a polícia de Paris no Twitter.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um torcedor do Barcelona fazendo a saudação nazista e outro imitando macaco em direção à torcida do PSG. A identidade dos detidos não foi divulgada.

A partida já estava com um efetivo maior de policiais por conta de ameaças feitas pelo grupo Estado Islâmico. Apesar disso, nenhum ataque foi registrado.

O confronto terminou com a vitória do Barcelona por 3 a 2. O jogo da volta será realizado na próxima terça-feira (17), no Estádio Olímpico Lluís Companys.