Fluminense informa que o atacante Lelê sofreu uma grave lesão no joelho direito

O treinador Fernando Diniz ganhou uma péssima notícia para o restante da temporada. Nesta quinta-feira, o Fluminense informou que o atacante Lelê sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

"O atacante Lelê foi submetido a uma ressonância magnética e teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Desejamos uma boa recuperação ao nosso camisa 18. Estamos com você, Guerreiro!", foi escrito pelo clube.

INFORMAÇÃO: O atacante Lelê foi submetido a uma ressonância magnética e teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Desejamos uma boa recuperação ao nosso camisa 18. Estamos com você, Guerreiro! pic.twitter.com/HRzGuDZyiX ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 11, 2024

O clube não informou um tempo de recuperação do atleta, entretanto, ele deve ficar de longe dos gramados por um longo período.

A lesão de Lelê ocorreu no jogo contra o Colo-Colo, pela Libertadores, na última terça-feira. Ele entrou em campo no intervalo, no lugar de Felipe Melo, mas precisou ser substituído por Antônio Carlos nos minutos finais.

O jogador deixou o gramado de maca e chorando. Ele levou a pior em uma dividida com o zagueiro Saldivia. Em entrevista coletiva após o duelo contra os chilenos, Fernando Diniz havia se mostrado pessimista com a situação.

Sem poder contar com Lelê, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, contra o RB Bragantino. A bola rola às 21h (de Brasília) no Maracanã.