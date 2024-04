Fernando Alonso e Aston Martin anunciam renovação de contrato

Fernando Alonso e Aston Martin continuarão juntos após a temporada atual. Desde 2023 na equipe britânica, o piloto espanhol de 42 anos era especulado em outras escuderias, mas vai permanecer. O anúncio foi divulgado nas redes sociais usando no estilo Michael Jordan.

pic.twitter.com/HL4sNAAYZc ? Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2024

Em 1995, após se retirar do basquete norte-americano por um ano e meio, Jordan anunciou o seu retorno às quadras com uma nota e uma simples frase: "Estou de volta". Usando a lenda da NBA como referência, a rede social oficial da Aston Martin publicou uma foto, parecida com a usada de Michael, com os dizeres "Estou aqui para ficar".

Fernando Alonso é bicampeão da Fórmula 1, vencendo os seus campeonatos em 2005 e 2006 pela Renault. O espanhol também foi vice em 2010, 2012 e 2013, quando desta vez estava atuando pela italiana Ferrari.

Em 2024, o piloto está na sua 21°temporada, e é o mais experiente dentre todos os pilotos titulares. Na atual temporada, Alonso está na oitava colocação com 24 pontos.