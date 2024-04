Escalado como zagueiro na vitória do Fluminense, Martinelli recebe elogios de Fernando Diniz

O Fluminense venceu o Colo-Colo, do Chile, na última terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz surpreendeu escalou o volante Martinelli na zaga, ao lado de Felipe Melo. O jogador teve grande atuação e foi elogiado pelo treinador.

"O Martinelli foi muito bem como zagueiro. Ele só não joga de goleiro comigo. Já jogou de atacante e de dez. Essa versatilidade dele é importante. Com ele, nós ganhamos mais ritmo na saída de bola e mais agressividade. Então, acho que funcionou. Isso não significa que ele vai jogar todos os jogos assim. Obviamente, a gente fica mais exposto" disse o comandante Tricolor.

Mais um grande jogo com as três cores, Martinelli! Joga demais! ??? ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/ZnoQ6C7FKy ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 10, 2024

O Fluminense vem convivendo com problema na zaga nesta temporada após a saída de Nino. Diniz vem buscando alternativas para arrumar o setor defensivo da equipe.

A vitória por 2 a 1 colocou o Tricolor na liderança do grupo A, com quatro pontos. O clube chileno termina a rodada na segunda colocação, empatado com Cerro Porteno, do Paraguai, com três pontos, já o Alianza Lima, do Peru, fica na lanterna com apenas um ponto.

Dentro de campo, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Bragantino, no Maracanã, às 21 horas (de Brasília).