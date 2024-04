Dybala é o líder em assistências da Roma na temporada 2023/24; veja números

O argentino Paulo Dybala, atualmente na Roma, é o líder em assistências da equipe italiana na temporada 2023/24. O atacante, segundo o Sofascore, distribuiu nove ao longo de 31 jogos disputados.

Dentre elas, oito foram pelo Campeonato Italiano, enquanto a outra aconteceu na tarde desta quinta-feira, no escanteio cobrado na cabeça de Gianluca Mancini, pelo duelo de ida das quartas da Liga Europa. Além das assistências, o argentino é dono de 47 passes decisivos.

? Paulo Dybala é o líder em assistências da Roma na temporada 23/24. ??? ??31 jogos

??14 gols

??9 assistências

?94 mins p/ participar de gol (!)

?66 finalizações (27 no gol)

?47 passes decisivos (!)

?85% acerto no passe (!)

?63 faltas sofridas (!)

?Nota Sofascore 7.42 pic.twitter.com/HaLMdmg6MC ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 11, 2024

Em relação aos gols, o camisa 21 da Roma foi responsável por anotar 14, sendo 12 pelo Italiano, 1 pela Liga Europa e outro pela Copa da Itália.

Por fim, com a vitória por 1 a 0 diante do Milan, fora de casa, na tarde de hoje, a Roma abriu boa vantagem para o jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, já que poderá se classificar com um simples empate diante de sua torcida. A partida acontece na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. No entanto, antes do duelo, a equipe entra em campo neste domingo, contra a Udinese, às 13 horas (de Brasília), no Bluenergy Stadium, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.