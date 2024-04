Documentário sobre o cavalo Baloubet du Rouet é lançado durante Prêmio Hipismo Brasil 2023

O documentário "Baloubet: drama e glória de um gladiador", sobre o cavalo Baloubet du Rouet, produzido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), foi lançado nesta quarta-feira durante o Prêmio Hipismo Brasil, em São Paulo.

Lenda do hipismo brasileiro, Baloubet conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e venceu três Copas do Mundo seguidas. O cavaleiro Rodrigo Pessoa, que montou o animal durante a carreira, estava presente no evento e falou sobre o documentário.

"O documentário relata exatamente como foi nossa história, um cavalo muito especial para mim e para o esporte brasileiro. Essa iniciativa do COB foi fantástica, de contar essa história e deixar esse legado para todo mundo poder entender essa história como foi. É importante ter esse documentário para ver daqui anos e mostrar essa história tão especial para gerações futuras do nosso esporte", disse.

História de cinema ?? "Baloubet: drama e glória de um gladiador" foi lançado na noite de ontem, em evento da Confederação Brasileira de Hipismo, em São Paulo. A produção é mais uma com selo original do Comitê Olímpico do Brasil. Você pode assistir ao documentário, que conta a... pic.twitter.com/W5n9Fwk00J ? Time Brasil (@timebrasil) April 11, 2024

Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, também participou do evento e falou sobre a importância dessa produção.

"Esse documentário é o segundo produzido pelo COB, é a preservação da memória olímpica. Uma ideia excelente da nossa área de comunicação. Foi um sucesso. Fiquei muito impressionado com a qualidade, a história contada e a forma como foi contada", revelou o presidente.

A obra, produzida pelos jornalistas Fabricio Crepaldi e Ugo Soares Araujo, conta toda a trajetória de Baloubet du Rouet no esporte, além de mostrar outros momentos da vida do animal, como sua aposentadoria, a vida em Portugal e até o conflito entre Rodrigo Pessoa e os donos do cavalo.

O documentário será lançado no canal do YouTube do Time Brasil e no Canal Olímpico do Brasil nesta quinta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília).

Fernando Dantas/Gazeta Press

Matéria especial sobre Baloubet rendeu prêmios à Gazeta Esportiva

No dia em que o cavaleiro Rodrigo Pessoa desfilou como porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, a Gazeta Esportiva visitou Baloubet du Rouet em Portugal para conhecer a rotina de aposentado do campeão.

A reportagem especial "À Sombra do Porta-Bandeira", com textos de Bruno Ceccon e fotos de Fernando Dantas, levou o Prêmio Petrobras de Jornalismo na categoria "Reportagem Esportiva - Portal de Notícias" e também foi contemplada com o prêmio de melhor matéria da imprensa escrita em 2012 pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp).

Além de revelar o afastamento entre Dom Diogo Pereira Coutinho e Rodrigo Pessoa, a reportagem mostrou detalhes da rotina de Baloubet. Mimado por seu proprietário, o animal sentia saudades de competir e tinha seu sêmen vendido.

Confira matéria especial da Gazeta Esportiva: Baloubet curte aposentadoria à margem de rixa de dono com clã Pessoa