DM do Corinthians: Maycon e Palacios treinam parcialmente com o elenco no CT

O Corinthians fez na manhã desta quinta-feira o segundo treino preparatório para o jogo contra o Atlético-MG, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O volante Maycon e o lateral esquerdo Diego Palacios, que se recuperam de lesão, participaram de um período do treinamento com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava.

Maycon sofreu lesão na coxa direita no dia 14 de março e já está em período de transição para retornar aos gramados. Palacios, por sua vez, é baixa desde o começo de fevereiro por conta de uma artroscopia no joelho. Ambos ainda devem ser desfalques para o duelo contra o Galo.

Nesta quinta, os atletas fizeram uma ativação física na academia e foram ao gramado para o aquecimento. Depois, participaram de uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, seguido por um treino de enfrentamento em espaço reduzido, tudo sob as orientações do técnico António Oliveira.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória corintiana diante do Nacional-PAR, na última terça, participaram apenas da primeira parte do trabalho no gramado. Eles tiveram um treino regenerativo complementar.

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. Embalado, o Corinthians assumiu a liderança do grupo F da Sul-Americana com a goleada contra o Nacional-PAR por 4 a 0.

Os jogadores do Corinthians voltam a treinar nesta sexta-feira, novamente no período da manhã.