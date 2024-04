Diretoria do Santos estuda possibilidade de levar jogos da Série B para outras cidades

Ao longo de 2024, o Santos deve realizar novos jogos na capital paulista. A diretoria do Peixe estuda junto com a comissão técnica a possibilidade de mandar algumas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro longe da Vila Belmiro.

"A comissão técnica já fez esse estudo e o Gallo me apresentou algumas opções de jogos. Vamos definir essa situação para que a gente consiga mesclar jogos na Vila com jogos em São Paulo e em outras praças", disse o presidente Marcelo Teixeira.

Nesta temporada, o Alvinegro Praiano já jogou duas vezes em São Paulo. A primeira foi no Morumbis, contra o São Bernardo. Na ocasião, mais de 50 mil pessoas acompanharam de perto a vitória de 2 a 1 dos alvinegros.

Já na semifinal do Paulistão, o Santos levou o embate com o Red Bull Bragantino para a Neo Química Arena e contou com o apoio de quase 45 mil santistas para superar os rivais por 3 a 1.

Além das boas receitas com bilheteria, os compromissos na capital paulista impulsionaram o número de sócios do Peixe. O clube ultrapassou a marca de 48 mil associados e está perto da meta dos 50 mil.

Vale lembrar que o Pacaembu deve ficar pronto em junho, e o Santos já assinou uma carta de intenções com interesse em desenvolver uma parceria para a utilização do local.