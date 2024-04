Cruzeiro x Alianza Petrolera: escalações e onde assistir ao jogo pela Copa Sul-Americana

Derrotado na final do Mineiro para o rival Atlético-MG, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira na briga pela reabilitação. Em duelo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a equipe mineira enfrenta o Alianza Petrolera, da Colômbia, no estádio do Mineirão, a partir das 21 horas.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida exclusivamente pelo Paramount+.

CAMPANHA NA COMPETIÇÃO



Cruzeiro - 3º colocado do grupo B, com 1 ponto em 1 jogo



Alianza Petrolera - 4º colocado do grupo B, com 0 ponto em 1 jogo.

ESCALAÇÕES

Cruzeiro



Rafael Cabral; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno.



Técnico: Fernando Seabra

Alianza Petrolera



Grazziani; Navarro, Figueroa, Franco e Saldaña; Meza, Mayer Gil, Manjarrés, Cárdenas e Batalla; Rangel.



Técnico: Hubert Bhodert

ARBITRAGEM



O peruano Roberto Perez será o árbitro, com Michael Orue e Jesús Sánchez como assistentes.