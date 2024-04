Inacreditável! Cruzeiro complica jogo fácil e cede empate após abrir 3 gols

Do UOL, em São Paulo

O Cruzeiro abriu três no primeiro tempo, mas sofreu um apagão após o intervalo e empatou com o Alianza por 3 a 3, no Mineirão, pela segunda rodada da Sul-Americana.

Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira fizeram os gols da Raposa. Os tentos saíram nos primeiros 20 minutos do jogo.

Batalla, duas vezes, e Figueroa deixaram tudo igual. Rafael aceitou um frango, e o terceiro gol saiu no apagar das luzes.

A Raposa foi a dois pontos e está em terceiro do Grupo B, e o Alianza segue na lanterna, mas somou seu primeiro ponto. O líder é a Universidad Católica, que foi a quatro após vencer a La Calera, que aparece em segundo, com três.

A partida marcou a estreia do técnico Fernando Seabra no comando da equipe mineira. O treinador de 46 anos substituiu o argentino Nicolás Larcamón, que foi demitido após o vice para o Atlético no Estadual. O atacante Gabriel Veron entrou na reta final e também fez o seu primeiro jogo pelo clube.

O Cruzeiro volta a campo no domingo (14) para a sua estreia no Brasileirão, contra o Botafogo, também no Mineirão, às 17h (de Brasília). O próximo jogo da Sul-Americana será no dia 23, uma terça, contra o La Calera, fora de casa.

Como foi o jogo