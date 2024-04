Cruzeiro cede empate ao Alianza Petrolera nos acréscimos e segue sem vencer na Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira, na estreia do técnico Fernando Seabra, o Cruzeiro cedeu o empate Alianza Petrolera-COL no fim, em 3 a 3, em compromisso pela segunda rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Os gols do time brasileiro no Mineirão foram marcados por Lucas Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira, enquanto Batalla (2x) e Figueroa deixaram tudo igual para os colombianos.

Com o empate sofrido no apagar das luzes, o Cruzeiro foi aos dois pontos e ficou na terceira colocação do Grupo B, chegando ao segundo empate consecutivo na competição. Do outro lado, o Alianza Petrolera somou seu primeiro ponto, mas segue na lanterna da chave.

O confronto também marcou o retorno de Gabriel Veron aos gramados. Assim que chegou ao Cruzeiro, o atacante sofreu uma lesão no pé e precisou passar por cirurgia. Ele não disputava uma partida desde outubro do ano passado e voltou a jogar após seis meses parado devido à contusão.

Os dois clubes, agora, revertem o foco para a disputa de suas respectivas competições nacionais. O Cruzeiro terá seu primeiro duelo pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. O duelo acontece neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Mineirão.

O Alianza Petrolera, por sua vez, retorna aos gramados pela 16ª rodada do Campeonato Colombiano - Apertura. O jogo contra o La Equidad está marcado para as 22h30 deste domingo, no Estádio Armando Maestre Pavajeau.

O jogo

O Cruzeiro começou o confronto em cima do Alianza. Com cinco minutos de jogo, William cruzou para dentro da grande área. Dinenno se adiantou à zaga dos colombianos e conseguiu cabecear, mas a bola passou perto da trave esquerda e foi pela linha de fundo.

Um minuto depois, a Raposa seguiu com a pressão e abriu o marcador. Arthur Gomes tocou para Lucas Romero. O camisa 29 recebeu na entrada da área, ajeitou e finalizou forte no canto esquerdo para fazer a 1 a 0 para o time brasileiro.

E foi aos 12 minutos que o Cruzeiro rapidamente ampliou a vantagem no placar. Após cobrança de escanteio na medida de Matheus Pereira, Zé Ivaldo subiu mais alto que a marcação colombiana e cabeceou para marcar o segundo gol do duelo.

Seis minutos depois, saiu o terceiro gol da equipe brasileira. Arthur Gomes cruzou na segunda trave e a bola estava quase indo pela linha de fundo. Matheus Pereira, porém, acreditou no lance e cabeceou de uma forma que a bola encobriu o goleiro Grazziani e entrou. O Cruzeiro, assim, resolveu sua vida no jogo rapidamente.

Já nos acréscimos da etapa inicial, o Alianza Petrolera até conseguiu diminuir, mas o gol foi anulado após checagem do VAR. Michael Rangel recebeu bom cruzamento, dominou dentro da grande área e guardou. Contudo, a arbitragem de vídeo pegou um impedimento do camisa 9 e, assim, o Cruzeiro foi para o intervalo vencendo por 3 a 0.

?Arthur Gomes faz o cruzamento, Matheus Pereira na linha de fundo vai de cabeça e faz um belo gol! O terceiro! ? #CRUxALI | 3-0 | ? #LaBestiaNegra pic.twitter.com/0LwjvmlXRo ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 12, 2024

Logo no início do segundo tempo, o Alianza conseguiu descontar. Após saída errada do Cruzeiro, Saldaña ficou com a bola e encontrou Batalla dentro da área. O centroavante chutou cruzado e balançou as redes.

Com 13 minutos, a Raposa quase deu início à goleada. Zé Ivaldo apareceu pelo lado direito e cruzou. Na grande área, Dinenno foi no alto e cabeceou, mas o goleiro Grazziani fez a defesa.

Aos 19 minutos, o Alianza Petrolera assustou a torcida cruzeirense no Mineirão. Mayer fez boa jogada, driblou Zé Ivaldo e finalizou no gol, mandando a bola na trave. No rebote, a bola bateu nas costas do goleiro Rafael e sobrou para Rangel, que bateu para fora.

Foi aos 32 minutos que os colombianos marcaram o segundo gol e começaram a complicar a vida dos brasileiros. Após cruzamento, a zaga da Raposa afastou, mas a bola sobrou na entrada da área. Batalla chutou de primeira e Rafael falhou, aceitando gol do time visitante: 3 a 2.

Já no apagar das luzes, o Cruzeiro cedeu o empate aos colombianos. Após cobrança de falta para dentro da área. Figueroa superou a defesa cruzeirense e cabeceou para fechar o jogo na igualdade de 3 a 3.