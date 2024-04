Cruzeiro anuncia renovação de contrato do atacante Rafael Bilu até o fim desta temporada

Na tarde desta quinta-feira, o Cruzeiro anunciou a extensão de contrato do atacante Rafael Bilu. O jogador, que tinha vínculo até o fim deste mês de abril, firmou novo acordo para permanecer no clube até o fim da atual temporada.

O atleta, porém, não entra em campo pelo clube há cerca de 11 meses por conta de uma grave lesão. Bilu rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo e, desde então, vem tratando o problema para poder voltar aos gramados.

O atacante sentiu a contusão no dia 6 de maio de 2023, na vitória da Raposa por 2 a 1 sobre o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Bilu estava entre os 11 iniciais, mas sofreu a lesão logo aos nove minutos de jogo e precisou ser substituído.

Desde então, vem tratando do problema para poder voltar a defender as cores do time celeste. Vale lembrar que, quando chegou à equipe em dezembro de 2022, também estava se recuperando de um problema no joelho. Por conta disso, fez sua estreia no dia 21 de janeiro, no triunfo sobre o Patrocinense no Campeonato Mineiro.

?? CONTRATO RENOVADO! O atacante Rafael Bilu renovou seu contrato com o Cruzeiro até o final de 2024.

Seguimos #FechadoComOCruzeiro, @RBilu99! ? ? @ggaleixo pic.twitter.com/tr8a2XxXTN ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 11, 2024

Essa é a segunda renovação de Bilu com o Cruzeiro. Quando foi contratado pelo clube, havia firmado acordo até julho de 2023. No entanto, com o rompimento do tendão de Aquiles, o vínculo foi estendido até abril deste ano. Agora, o novo contrato vai até o fim da temporada para que o jogador possa ficar 100% fisicamente.

Com a camisa da Raposa, o atleta foi acometido pelos problemas físicos e realizou apenas 11 partidas, sendo oito saindo do banco de reservas e apenas três como titular. O atacante não balançou as redes e nem distribuiu assistências.

A renovação de Rafael Bilu foi a segunda anunciada pelo Cruzeiro nesta semana. Na última quarta-feira, o clube também divulgou que concluiu a extensão do vínculo do goleiro Anderson, que assinou novo contrato até o fim de 2025.

Caso se recupere a tempo e volte a apresentar sua melhor forma física, o atacante poderá reforçar o time mineiro na disputa do Brasileirão e da Copa Sul-Americana ao longo da temporada. A Raposa faz sua estreia no torneio nacional neste domingo, diante do Botafogo, a partir das 17h (de Brasília), no Mineirão.