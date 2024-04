Coudet discorda de "bagunça tática" do Internacional em jogo da Sul-Americana

Com o 0 a 0 contra o Real Tomayapo, pela Sul-Americana, o Internacional chegou ao quarto empate seguido, entre eles, uma eliminação nos pênaltis no Campeonato Gaúcho. Em coletiva após o jogo da última quarta-feira, o treinador Eduardo Coudet foi questionado sobre uma "bagunça tática" da equipe, mas discordou da análise.

"Quando ganhamos jogando bem sempre falam que jogamos de forma natural, comentam sobre a nossa parte tática, mas quando não dá falam que taticamente está tudo uma c...", disse.

"Falamos sobre tática sempre quando perdemos, quando perdemos falam sobre bagunça tática. Tivemos 20 chances de gols, existe uma explicação. Não está essa c... que vocês falam. Seria uma bagunça tática se nós tivéssemos metido três hoje? Não é uma bagunça se ganhamos, o importante é vencer", completou.

Apesar de negar a bagunça tática, Coudet admitiu que a equipe não foi bem no primeiro tempo e que precisa melhorar ofensivamente.

"Não gostei do nosso primeiro tempo. É um jogo de Sul-Americana, é sempre difícil jogar uma competição continental", falou.

"Temos que trabalhar para dar certo, converter as chances, nos últimos jogos fizemos só quatro gols, a parte defensiva hoje nem teve que trabalhar. Vamos trabalhar para fazer gols.", concluiu.

O Internacional, agora, passa a focar na estreia do Campeonato Brasileiro de 2024. O colorado estreia no sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Bahia, no Beira-Rio.