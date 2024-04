Corinthians muda rotina para diminuir expectativa da torcida por reforços

O Corinthians mudou seu dia a dia para diminuir a expectativa da torcida por reforços.

O que aconteceu

"Não tem nada", disse o presidente Augusto Melo sobre possíveis contratações em entrevista na última terça-feira.

Esse discurso é muito diferente do adotado no início do ano, quando o mandatário e o diretor Rubão prometeram "reforços de peso" e "time para ganhar tudo".

A diretoria do Corinthians segue atenta ao mercado, mas entendeu que não tem capacidade financeira para viabilizar o que prometia antes. Assim, adaptou o discurso.

O grande exemplo foi Gabigol, do Flamengo. O Timão nunca esteve perto de contratar o centroavante, porém, Augusto dizia toda semana que estava confiante por um acordo.

Pés no chão

A adaptação na comunicação do Corinthians com a torcida também tem relação com Fabinho Soldado. O diretor ex-Flamengo chegou no fim de janeiro.

Fabinho fala pouco e, quando vai ao microfone, trata de não comentar negociações em andamento.

O executivo explica a Augusto Melo e Rubão sobre a importância da discrição. Essa já era uma prática do dirigente no Rubro-Negro.