Corinthians informa o desligamento do Superintendente de Comunicação; confira

O Corinthians informou na manhã desta quinta-feira o desligamento do Superintendente de Comunicação Wagner Vilaron, que assumiu o departamento logo depois de participar da campanha do presidente Augusto Melo na última eleição.

"O clube expressa sua gratidão aos excelentes serviços prestados e lhe deseja sucesso nos próximos desafios profissionais", escreveu a assessoria do Corinthians em nota.

Em entrevista à TV Bandeirantes, Augusto Melo falou sobre o desligamento. "Quanto ao Vilaron, é excelente profissional, de mercado, entrou na reta final de campanha. Ele nos ajudou. Temos um sistema dentro do CT, dentro do clube, um projeto de TV, tudo, e preferimos nos encaixar de outra forma. Vilaron é um excelente profissional e torcemos por ele", comentou o mandatário.

O clube não informou quem será o sucessor do jornalista com mais de 30 anos de carreira.

Veja a nota oficial do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista informa o desligamento de seu Superintendente de Comunicação, Wagner Vilaron, e agradece por seu empenho e dedicação.

Jornalista com mais de 30 anos carreira, Vilaron esteve junto à última campanha de Augusto Melo, assumindo a liderança da Comunicação no Corinthians no início deste ano, respondendo diretamente à presidência.

