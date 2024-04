Com Messi de volta, Inter Miami perde para o Monterrey novamente e dá adeus à Concachampions

O Inter Miami está eliminado da Copa dos Campeões da Concacaf. Na madrugada desta quinta-feira, a equipe estaduninense, mesmo com o retorno de Lionel Messi, perdeu para o Monterrey-MEX por 3 a 1 no jogo de volta e se despediu da competição nas quartas de final.

Em partida disputada no Estádio BBVA, Brandon Vázquez, Germán Berterame e Jesús Gallardo marcaram os gols do time mexicano, enquanto Diego Gómez descontou para os norte-americanos. Nem Messi e nem Suárez conseguiram evitar a eliminação da equipe da MLS. Ainda no fim do jogo, Jordi Alba foi expulso.

Com o resultado, o Inter Miami acabou sendo eliminado pelo Monterrey com um placar agregado de 5 a 2 - já havia sido derrotado no duelo de ida, nos Estados Unidos, por 2 a 1. O time mexicano, agora, irá encarar o Columbus Crew nas semifinais, com datas e horários a serem confirmados.

Para se recuperar na temporada, o Inter Miami de Messi volta a campo neste sábado. O time visita o Sporting KC às 21h30 (de Brasília), no Arrowhead Stadium, pela oitava rodada da Conferência Leste da MLS.

Já o Monterrey recebe o Tigres neste domingo pela Liga MX - Clausura. A bola rola a partir das 00h10, também no Estádio BBVA, pela 15ª rodada da competição.

Os gols do jogo

O primeiro gol do confronto desta quinta-feira saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. O goleiro Callender saiu jogando errado e entregou um passe nos pés de Vázques dentro da grande área. O jogador, claro, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e abrir o marcador: 1 a 0.

O segundo gol do Monterrey no duelo foi um golaço. Arteaga avançou pelo lado esquerdo e tocou para Berterame, que apareceu na entrada da grande área. O camisa 9 do time mexicano cortou o defensor do Inter Miami e chutou forte na direção do gol. A bola ainda bateu no travessão antes de acabar no fundo das redes.

Por fim, o gol que fechou o placar no México aconteceu novamente após uma saída errada do Inter Miami. A defesa deu um chutão para frente, mas a bola explodiu em um atleta da equipe mexicana e sobrou nos pés de Berterame. O atacante cruzou na medida para Jesus Gallardo, sozinho, completar de cabeça para o gol e fechar o triunfo em 3 a 0.