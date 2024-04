Chapecoense terá que indenizar família de chefe de segurança morto em acidente aéreo

A Chapecoense foi condenada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nesta quarta-feira, a pagar uma indenização de R$ 600 mil e pensão mensal à família do chefe de segurança que foi um dos mortos no acidente aéreo com a equipe.

Para a Segunda Turma do TST, o clube é responsável pela reparação dos danos materiais e morais decorrentes do acidente, pois ocorreu no deslocamento do empregado em viagem a serviço da Chapecoense e em aeronave fretada pelo time.

A pensão será paga à família a partir do dia da morte do chefe de segurança até fevereiro de 2049 (expectativa de vida do falecido).

O trágico acidente ocorreu em novembro de 2016, quando a aeronave da LaMia, que transportava os jogadores, comissão técnica, dirigentes da Chapecoense e convidados, caiu perto da cidade de Medellín. Na ocasião, o clube iria disputar a sua primeira final em um torneio internacional, a Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Ao todo, 71 pessoas morreram e apenas seis sobreviveram.

A viúva e os cinco filhos buscaram indenização pela morte do chefe de segurança, argumentando que ficaram totalmente desassistidos emocionalmente e financeiramente, porque ele era o responsável pelo sustento da família. Alegaram também ter sido um acidente de trabalho típico, pois o empregado estava a serviço da empresa.