CBF divulga tabela detalhada da Série B; veja data e horário da estreia do Santos

A CBF divulgou na noite desta quinta-feira (11) a tabela detalhada das quatro primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. A entidade trouxe todos os detalhes dos confrontos, entre eles a data e o horário do primeiro compromisso do Santos.

Disputando a segunda divisão do futebol brasileiro pela primeira vez em seus 111 anos de história, o Peixe fará sua estreia contra o Paysandu. A confederação informou que o duelo será disputado na próxima sexta-feira (20), às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Já na segunda rodada, o Alvinegro Praiano visita o Avaí, às 20h do dia 26 de abril, na Ressacada. Depois, os comandados de Fábio Carille recebem o Guarani no dia 06 de maio, no mesmo horário, na Vila Belmiro. Por fim, na quarta rodada, encara o Amazonas FC, em Manaus, no dia 11 de maio, às 17h.

Antes da estreia do Santos, porém, duas partidas abrem a disputa da Série B em 2024. Às 19h da próxima sexta-feira, o Novorizontino enfrenta o CRB no Estádio Jorge Ismael de Biasi. No mesmo horário, o Botafogo-SP mede forças contra o América-MG no Santa Cruz.

Outros dois clubes que também foram rebaixados no ano passado, Goiás e Coritiba estrearão fora de casa. O Esmeraldino pega o Ceará no próximo sábado (20), às 18h, na Arena Castelão, enquanto o Coxa visita a Ponte Preta no domingo (21), no mesmo horário, no Estádio Moisés Lucarelli.

Confira os jogos das primeiras quatro rodadas da Série B

1ª rodada

Botafogo-SP x América-MG - sexta-feira, 19/04, às 19h

Novorizontino x CRB - sexta-feira, 19/04, às 19h

Santos x Paysandu - sexta-feira, 19/04, às 20h

Operário-PR x Avaí - sexta-feira, 19/04, às 21h

Chapecoense x Ituano - sábado, 20/04, às 15h30

Amazonas x Sport -sábado, 20/04, às 17h

Ceará x Goiás - sábado, 20/04, às 18h

Ponte Preta x Coritiba: domingo, 21/04, às 18h

Vila Nova x Guarani: segunda-feira, 22/04, às 21h

Brusque x Mirassol: terça-feira, 23/04, às 21h

2ª rodada

Ituano x Operário-PR - sexta-feira, 26/04, às 19h

Sport x Vila Nova - sexta-feira, 26/04, às 19h

Avaí x Santos - sexta-feira, 26/04, às 20h

Guarani x Chapecoense - sexta-feira, 26/04, às 21h

CRB x Amazonas - sábado, 27/04, às 17h

América-MG x Novorizontino - sábado, 27/04, às 18h

Coritiba x Brusque - domingo, 28/04, às 15h45

Goiás x Ponte Preta - domingo, 28/04, às 18h

Paysandu x Botafogo-SP - segunda-feira, 29/04, às 19h

Mirassol x Ceará - segunda-feira, 29/04, às 19h30

3ª rodada

Paysandu x Avaí - sexta-feira, 03/05, às 19h

Coritiba x Sport - sexta-feira, 03/05, às 20h30

Chapecoense x América-MG - sábado, 04/05, às 17h

Vila Nova x Operário-PR - sábado, 04/05, às 18h

Ituano x Novorizontino - sábado, 04/05, às 21h

Brusque x Goiás - domingo, 05/05, às 18h

Ceará x CRB - segunda-feira, 06/05, às 19h

Ponte Preta x Amazonas - segunda-feira, 06/05, às 20h

Santos x Guarani - segunda-feira, 06/05, às 20h

Botafogo-SP x Mirassol - terça-feira, 07,05, às 21h

4ª rodada