Calleri lidera participações em gols do São Paulo após vitória na Libertadores

Jonathan Calleri decidiu mais uma vez para o São Paulo com o segundo gol da vitória tricolor sobre o Cobresal por 2 a 0. Após a vitória desta quarta-feira, o argentino chegou ao quarto gol na temporada e lidera o ranking de participações em gols do time. Com 12 partidas disputadas na temporada, o centroavante tricolor tem quatro gols e duas assistências em 2024.

? Jonathan Calleri é o artilheiro e o líder em participações em gols (6) do @SaoPauloFC em 2024. ??? ??12 jogos ??4 gols ??2 assists ?170 mins p/ participar de gol ?30 finalizações (11 no gol) ?18 passes decisivos (!) ??4 grandes chances criadas (!) ?Nota Sofascore 7.13 pic.twitter.com/laawxL59F9 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 11, 2024

Após a vitória contra os chilenos do Cobresal, Calleri comemorou a vitória, mas admitiu atuação ruim. O argentino deu razão às críticas vindas das arquibancadas pelos torcedores são-paulinos presentes.

"Hoje conseguimos ganhar, era o mais importante. A gente tem que melhorar muito para começar o Brasileirão da melhor maneira possível. Acho que foi um jogo difícil, a gente não conseguiu fazer gols no primeiro tempo. Eles jogaram bem, o torcedor tem direito de reclamar." - completou o jogador, em fala à Rede Globo na saída do gramado.

Com o resultado positivo, o São Paulo é o segundo colocado do Grupo B da Libertadores, com três pontos em dois jogos disputados. No primeiro lugar está o Talleres da Argentina, com quatro pontos e também duas partidas jogadas. Na próxima rodada, o Tricolor vai até o Equador, enfrentar o Barcelona de Guayaquil, no dia 25/04.

O próximo desafio do Tricolor e de Calleri é a estreia do Brasileirão contra o Fortaleza neste sábado (13), no Morumbis, às 21h no horário de Brasília.