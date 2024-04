Calleri: 'Jogaria no sacrifício por qualquer técnico que queira melhorar'

O centroavante Jonathan Calleri voltou a jogar pelo São Paulo após um mês parado por um cisto na perna direita. Ele não escondeu que não está 100% e jogou no sacrifício na vitória por 2 a 0 sobre o Cobresal (CHI).

Se eu tiver de jogar no sacrifício por Carpini, eu jogo sim, o mesmo que fiz com Dorival, com Rogério, com Crespo, com todo treinador que é boa pessoa e quer melhorar eu vou jogar até machucar. Preciso melhorar porque hoje não fui o melhor, mas ganhamos.

A lesão de Calleri se mostrou muito pior do que o centroavante imaginava. No começo, havia um otimismo por parte do atleta e do clube de que ele estaria em campo em cinco dias para as quartas de final do Paulistão.

O argentino fez um trabalho em três turnos, tanto no clube quanto em casa, para se recuperar a tempo.

Calleri não garantiu sua presença na partida contra o Fortaleza, no Brasileirão. O jogador falou que vai tentar acelerar a recuperação para estar à disposição.

Todo mundo é cobrado pelo trabalho que faz. Falar por mim: tem momento que torcedor gosta de mim e momento que não gosta. Sou torcedor também e quero que os jogadores joguem perfeitamente. Hoje não estava da melhor maneira, preciso melhorar muito. Vou tentar fazer a recuperação, descansar que é o mais importante, e tentar estar disponível para o treinador me colocar para jogar mais uma vez.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.