Botafogo perde da LDU na estreia de Artur Jorge e amarga segunda derrota seguida na Libertadores

Na estreia do técnico Artur Jorge, o Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pela LDU-EQU, nesta quinta-feira, em Quito, pela Copa Libertadores. Com o resultado, o Alvinegro carioca segue na lanterna do Grupo D, sem pontuar. Já os equatorianos foram a três e estão em terceiro.

O gol da vitória da LDU aconteceu no início do primeiro tempo, com Alzugaray. No restante do tempo, o Botafogo acumulou erros e pouco incomodou os donos da casa, acumulando assim seu segundo revés na competição continental.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Universitário-PER, no dia 24 de abril, no Nilton Santos, a partir das 19h (de Brasília). Um dia antes, a LDU-EQU viaja para encarar o Junior-COL, na Colômbia, às 23h.

O jogo

A LDU começou com tudo e abriu o placar com três minutos. Após lateral cobrado na área, a bola chegou em Alzugaray, que mandou para a rede.

O revés fez o Botafogo ir para o ataque, Os alvinegros tinham mais posse de bola, mas erravam muitos passes no setor ofensivo. A LDU suportou a pressão e quando voltou a avançar, chegou a balançar a rede. Para sorte dos cariocas, o gol foi anulado por impedimento na origem do lance.

Depois disso, os donos da casa passaram a dominar o confronto. A LDU quase ampliou aos 38 minutos, em cabeceio de Arce. Depois, Villamil recebeu passe na área, mas chutou sobre o travessão.

Nos minutos finais, a LDU seguiu com a pressão e desperdiçou mais uma chance, com Arce. O Botafogo só conseguiu assustar nos acréscimos, em chute de Júnior Santos. Assim, os alvinegros foram para o intervalo com a desvantagem no placar.

Fim de jogo: LDU 1 x 0 Botafogo ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/j1Tvo9SITB ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2024

No segundo tempo, os equatorianos seguiram melhores e quase ampliaram com um minuto, com Estrada. O susto fez o Botafogo crescer na partida, mas os alvinegros seguiram com os erros de passe.

A LDU continuava tendo o domínio do jogo. Os donos da casa chegaram algumas vezes com perigo, mas não acertaram o gol de Gatito Fernández.

O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. O Botafogo pouco produziu no ataque, enquanto a LDU passou a administrar o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



LDU-EQU 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador)



Data: 11 de abril de 2023 (Quinta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)



Assistentes: Martín Soppi (Uruguai) e Andrés Nievas (Uruguai)



VAR: Andrés Cunha (Uruguai)

Cartões amarelos: Rodríguez, Jhojan Julio e Villamil (LDU)



GOL: Azugaray, aos 3 minutos do primeiro tempo (LDU)

LDU: Alexander Dominguez; Quintero, Facundo Rodríquez, Ricardo Adé e Quiñónez; Piovi, Angulo (Villamil), Estrada (Sebastián González) e Estupiãn (Jhojan Julio); Alzugaray (Daykol Romero) e Alex Arce



Técnico: Josep Alcácer

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Gregore), Alexander Barboza, Lucas Halter e Hugo (Hugo); Danilo Barbosa (Tchê Tchê) e Marlon Freitas; Jeffinho (Romero), Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luiz Henrique (Matheus Nascimento)



Técnico: Artur Jorge